Продажи интернет-магазинов ритейлеров и нишевых площадок могут вырасти на 20%

Продажи интернет-магазинов ритейлеров и нишевых (или независимых) онлайн-площадок по итогам 2025 г. вырастут на 19,6% до 4,46 трлн руб. Такой прогноз содержится в исследовании Infoline («Ведомости» с ним ознакомились). Там сказано, что темпы роста реализации товаров в этих каналах могут оказаться ниже, чем у мультикатегорийных маркетплейсов (к ним относятся, например, Ozon, Wildberries и др.). Их суммарный оборот должен вырасти на 33% до 9,75 трлн руб. При этом весь российский рынок онлайн-торговли в 2025 г. должен увеличиться на 28,3%. В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) говорят о росте на 30–35% до 12 трлн руб.