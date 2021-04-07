Фарук Енер: «В России почти 4 млн из 38 млн потребителей никотина используют системы нагревания табака»​

Фарук Енер, возглавляющий подразделение группы БАТ в субрегионе Россия, Центральная Азия и Белоруссия, приехал в Россию в начале 2020 г. – в разгар работы властей над поправками в федеральный закон, регулирующий обращение табачных изделий. БАТ к этому времени развернулась в сторону альтернативных способов потребления табака, а также потребления никотина, когда в продукте табака нет вовсе. Однако новая редакция закона, вступившая в силу в январе этого года, охватывает уже не только табак и традиционные сигареты, но и новые продукты, предназначенные для курильщиков, – вейпы, системы нагревания табака, электронные сигареты и т. п. Новые правила ограничили продвижение и рекламу для всех категорий продукции, поименованных в законе. Открытая выкладка в магазинах, любая реклама – все под запретом. Но БАТ больше других крупных игроков отрасли пострадала в России, а она, по словам Енера, входит в первую пятерку важных страновых рынков корпорации. На территории России теперь запрещена продажа никотиновых пэков, на которые БАТ делала серьезную ставку и уже успела инвестировать в развитие этого направления. О том, как БАТ будет работать в новых условиях, Енер рассказывает в интервью «Ведомостям».