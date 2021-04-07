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Фарук Енер: «В России почти 4 млн из 38 млн потребителей никотина используют системы нагревания табака»​

Гендиректор субрегиона Россия, Центральная Азия и Белоруссия группы БАТ Фарук Енер об альтернатвах для курильщиков и издержках регулирования
Мария Котова
Евгений Разумный / Ведомости

Фарук Енер, возглавляющий подразделение группы БАТ в субрегионе Россия, Центральная Азия и Белоруссия, приехал в Россию в начале 2020 г. – в разгар работы властей над поправками в федеральный закон, регулирующий обращение табачных изделий. БАТ к этому времени развернулась в сторону альтернативных способов потребления табака, а также потребления никотина, когда в продукте табака нет вовсе. Однако новая редакция закона, вступившая в силу в январе этого года, охватывает уже не только табак и традиционные сигареты, но и новые продукты, предназначенные для курильщиков, – вейпы, системы нагревания табака, электронные сигареты и т. п. Новые правила ограничили продвижение и рекламу для всех категорий продукции, поименованных в законе. Открытая выкладка в магазинах, любая реклама – все под запретом. Но БАТ больше других крупных игроков отрасли пострадала в России, а она, по словам Енера, входит в первую пятерку важных страновых рынков корпорации. На территории России теперь запрещена продажа никотиновых пэков, на которые БАТ делала серьезную ставку и уже успела инвестировать в развитие этого направления. О том, как БАТ будет работать в новых условиях, Енер рассказывает в интервью «Ведомостям».

– Вы больше года возглавляете российское подразделение компании. Насколько этот рынок важен для БАТ в глобальном плане?
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных