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Рустем Муратов: «Локализация антибиотиков втрое дороже закупки субстанций»

Гендиректор «Биннофарм групп» рассказал об экспансии на китайский рынок и перспективах локализации производства лекарств в России
Полина Гриценко
Гендиректор «Биннофарм групп» Рустем Муратов
Гендиректор «Биннофарм групп» Рустем Муратов / Андрей Гордеев / Ведомости

В прошлом году российский фармацевтический рынок продолжил расти, несмотря на снижение активности в 2023 и 2024 гг. со стороны зарубежных компаний. По данным DSM Group, в 2024 г. он вырос еще на 10% и достиг 2,85 трлн руб. Доля отечественных лекарств на нем также растет – и в натуральном, и в денежном выражении. Но пока российские фармкомпании в основном производят дженерики (аналоги) оригинальных импортных препаратов. При этом правительство ставит задачу к 2030 г. довести долю лекарств, выпускаемых в России по полному циклу, в перечне стратегически значимых до 80%. «Ведомости» побеседовали с генеральным директором «Биннофарм групп» (входит в АФК «Система») Рустемом Муратовым о перспективах и целесообразности тотального импортозамещения, расширении линейки препаратов и работе с китайскими партнерами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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