Рустем Муратов: «Локализация антибиотиков втрое дороже закупки субстанций»

В прошлом году российский фармацевтический рынок продолжил расти, несмотря на снижение активности в 2023 и 2024 гг. со стороны зарубежных компаний. По данным DSM Group, в 2024 г. он вырос еще на 10% и достиг 2,85 трлн руб. Доля отечественных лекарств на нем также растет – и в натуральном, и в денежном выражении. Но пока российские фармкомпании в основном производят дженерики (аналоги) оригинальных импортных препаратов. При этом правительство ставит задачу к 2030 г. довести долю лекарств, выпускаемых в России по полному циклу, в перечне стратегически значимых до 80%. «Ведомости» побеседовали с генеральным директором «Биннофарм групп» (входит в АФК «Система») Рустемом Муратовым о перспективах и целесообразности тотального импортозамещения, расширении линейки препаратов и работе с китайскими партнерами.