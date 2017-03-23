Тариф на систему «Платон» будет проиндексирован на 25%

Тариф на систему «Платон» будет проиндексирован на 25%. С таким заявлением выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями малого и среднего бизнеса в сфере автоперевозок.

По его словам, льготный период платы по системе «Платон» может быть продлен. «Я считаю, мы могли бы эту экспериментальную часть не сплющить, а растянуть и продлить льготный период, который существует. То есть отказаться в настоящий момент, на время, от более жестких решений, которые были приняты, и проиндексировать тариф на ближайшее время на меньшие суммы, то есть на 25% к установленному сегодня тарифу», - отметил Медведев.

Премьер также пообещал поручить проработку вопроса повышения штрафов за нерегистрацию в системе «Платон».