Крупнейший производитель каучука в России снизил производство на 53%

Крупнейший в России производитель каучука в России Казанский завод синтетического каучука в I квартале текущего года снизил объем производства на 53%. Об этом на заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» заявил гендиректор компании Рафинат Яруллин.

«По итогам I квартала цифры действительно очень плохие - 47%. Ухудшились показатели работы площадки, снижена выручка и численность работников», - сказал он, отметив, что причиной низкой загрузки мощностей стала высокая цена на бутадиен.

Убыток от продаж за I квартал составил 65,5 млн руб. На предприятии работают 805 человек.

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что проблемы завода связаны с ситуацией, которая сложилась с татарстанскими банками. «Надо как-то найти форму работы. Надо, чтобы предприятие работало», - пояснил он.