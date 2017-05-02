АТОР: Туроператоры считают введение курортного сбора преждевременным

Курортный сбор, который могут ввести в России, приведет к спаду организованного турпотока на внутренних направлениях, считают туроператоры. Это сообщает отраслевое издание «Вести АТОР» (Ассоциации туроператоров России). Опрошенные представители туриндустрии соглашаются, что сейчас вводить такой сбор было бы преждевременным. Пресс-служба туроператора АЛЕАН напомнила о высокой чувствительности клиентов к цене и сложности донесения до клиента, за что именно с него хотят брать деньги. Гендиректор туроператора «Мультитур» Дмитрий Шаров отметил, что сейчас туристы стараются выбрать экономуровень услуг и любые новые сборы понизят потребительскую активность. По мнению других туроператоров, новый сбор ударит по карману бюджетных туристов и будет способствовать переориентации отдыхающих в сторону размещения в частном секторе, что в итоге приведет к сокращению организованного турпотока на отечественные курорты, пишет издание.