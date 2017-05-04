Экспорт газа из России в Европу с начала 2017 года вырос на 15%

Экспорт газа из России в Европу с начала этого года вырос на 15%. Об этом сообщил президенту России Владимиру Путину председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«С начала 2017 г. поставки на европейский рынок выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в абсолютном выражении это 8,6 млрд куб. м газа», - доложил Миллер Путину во время рабочей встречи.

Миллер также отметил, что подобный рост спроса подтверждает «намерение по организации новых крупных газотранспортных проектов».