Прокуратура потребовала возбудить дело по факту покупки «Почтой России» двух Ту-204

Генеральная прокуратура России направила в следственные органы для возбуждения уголовного дела материалы проверки законности приобретения «Почтой России» двух самолетов Ту-204, подтвердил «Интерфаксу» официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

Ранее Генпрокуратура сообщала о начале прокурорской проверки по факту приобретения в 2016 г. для эксплуатации в интересах почтового ведомства двух лайнеров Ту-204.

Кроме того, ранее по материалам надзорного ведомства СК России возбудил уголовное дело в отношении руководителя департамента Минкомсвязи России Ирины Лаптевой по эпизоду, связанному с выплатами многомиллионных премий главе ФГУП «Почта России» Дмитрию Страшнову.

Сам Страшнов в конце 2016 г. стал фигурантом проверки Генпрокуратуры, которая выявила факт незаконной выплаты вознаграждения главе «Почты» в размере 95,4 млн руб. Ведомство даже направило в Следственный комитет представление о возбуждении уголовного дела. Однако позже официальный представитель Генпрокуратуры заявил, что Страшнову, скорее всего, грозит административное наказание.