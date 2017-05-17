«Роснефть» и Eni договорились о расширении сотрудничества

«Роснефть" и итальянская Eni подписали соглашение о расширении сотрудничества в сферах добычи, переработки, маркетинга и трейдинга.

Подписи под документом в присутствии президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Паоло Джентилони поставили главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и главный исполнительный директор Eni S.p.A. Клаудио Дескальци.

Документ закрепляет, в том числе, ранее оформленные договоренности компаний по бурению поисковых скважин в акваториях Черного и Баренцева морей. Кроме того, компании рассмотрят дальнейшее расширение международного сотрудничества, в том числе в рамках проекта Zohr на шельфе Египта, а также перспективы совместных поставок нефтепродуктов в эту страну.

Компания Eni - один из стратегических партнеров «Роснефти» в освоении континентального шельфа России. В 2013 г. компании подписали декларацию о бережном освоении российского Арктического шельфа.

В конце 2016 г. «Роснефть» и Eni договорились о продаже доли в блоке Шорук на шельфе Египта, где было открыто крупное газовое месторождение Zohr. «Роснефть» планирует закрыть сделку по покупке у итальянской Eni 30%-ной доли во II квартале 2017 г.