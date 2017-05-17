«Уралкалий» сдвинул запуск Усть-Яйвинского месторождения

«Уралкалий» на несколько лет сдвинул запуск своего основного greenfield-проекта - Усть-Яйвинского месторождения мощностью 2,5 млн тонн хлоркалия в год.

Ввод месторождения, который ранее был запланирован на 2020 г., состоится после 2022 г., следует из презентации компании для инвесторов, с которой ознакомился «Интерфакс».

Выход Усть-Яйвы на полную мощность будет синхронизирован с полным выбытием рудника «Березники-2» в 2025 г., отмечает компания. На текущий момент Усть-Яйвинский проект реализован на 40%: завершена проходка стволов, ведется крепление стволов бетоном, продолжается строительство объектов поверхностного комплекса и электроснабжения.