«Аэрофлот» за неделю продал треть субсидируемых билетов в Крым

«Аэрофлот» за неделю продал треть из запланированных 28 000 субсидированных билетов в Симферополь, передает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя авиакомпании.

«В текущем сезоне по состоянию на 17 мая продано/забронировано 10 717 билетов по программе субсидирования в Крым. Всего по данной программе планируем перевезти более 28 000 человек», - пояснил он.

Продажи этих авиабилетов были открыты 12 мая. Полеты из российских регионов в Симферополь по программе субсидирования выполняет дочерняя авиакомпания «Россия», продажу билетов осуществляет «Аэрофлот».

«Россия» выполняет субсидированные перевозки в Симферополь из Краснодара, Минеральных Вод, Ростова-на-Дону, Тюмени, Перми, Казани, Уфы, Челябинска, Нижнего Новгорода, Волгограда, Омска, Оренбурга.

Стоимость субсидируемых авиабилетов в зависимости от дальности полета составит в одно направление от 2500 до 12 500 руб. По данным Росавиации, полеты будут выполнять авиакомпании «Аэрофлот», «Алроса», S7, «Саратовские авиалинии», Red Wings, «Ижавиа» и «Уральские авиалинии».