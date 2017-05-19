Минэнерго Украины выступает за конфискацию угля из Донбасса

Министр энергетики Украины Игорь Насалик обратился с просьбой к фискальной службе и таможне с требованием о конфискации угля, который незаконным способом поставляют в страну из неподконтрольных Киеву районов Донбасса.

«Мы сделали уже кардинальный шаг министерства и направили в госфискальную службу и на энергетическую таможню обращение с просьбой при заходе угольной продукции на территорию Украины, чтобы эту продукцию конфисковывали», — заявил министр в ходе «часа вопросов к правительству» в Раде.

На Украине с 15 февраля действует режим ЧП в энергетике. Причиной его введения стала блокада радикально настроенными группами поставок антрацита из Донбасса. 15 марта власти Украины ввели запрет на поставки угля грузовым транспортом.