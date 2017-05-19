Ассанж пообещал продолжить работу в Wikileaks

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, впервые выступая перед прессой после того, как прокуратура Швеции прекратила дело против него, пообещал, что его сайт продолжит свою работу, сообщает «РИА Новости».

Ранее в пятницу стало известно, что прокуратура Швеции решила прекратить расследование в отношении Ассанжа и рекомендовала суду отменить ранее выданный ордер на его арест. Это решение было оглашено по итогам состоявшегося в ноябре прошлого года допроса Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне, отмечает ТАСС.

Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне, где ему предоставили убежище в 2012 г., чтобы помочь избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняют в изнасиловании двух женщин в 2010 г. Основатель WikiLeaks отвергает все обвинения.

В полиции Лондона подчеркнули, что будут вынуждены арестовать Ассанжа, если он покинет посольство Эквадора, несмотря на решение прокуратуры Швеции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на портал Local. «Суд лондонского района Вестминстер выпустил ордер на арест Джулиана Ассанжа после того, как он отказался явиться в суд 29 июня 2012 г. Полиция Лондона обязана выполнить этот ордер в случае, если он покинет посольство», – говорится в заявлении полиции Лондона.