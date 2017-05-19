Прокуратура Швеции просит суд прекратить предварительное расследование в отношении Ассанжа

Как сообщает Reuters, шведская прокуратура направила в суд заявление о прекращении предварительного расследования в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Он обвиняется в изнасилованиях двух женщин в 2010 г.

Ранее в прокуратуре заявили о намерении прекратить предварительное расследование в отношении Ассанжа. «Главный прокурор Марианне Ню уже сегодня приняла решение о прекращении предварительного следствия в отношении подозреваемого в изнасиловании Джулиана Ассанжа», – цитирует агентство заявление ведомства.

Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне, где ему предоставили убежище в 2012 г., чтобы помочь избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняют в изнасиловании двух женщин в 2010 г. Основатель WikiLeaks отвергает все обвинения.