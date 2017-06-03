Песков рассказал о переговорах Путина с премьером Курдистана

В Кремле позитивно оценивают итоги беседы президента России Владимира Путина с премьер-министром Иракского Курдистана Нечирваном Барзани. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В целом, естественно, позитивно воспринимаются открывающиеся возможности взаимодействия, в том числе по линии "Роснефти", которая ведет уже предметный разговор», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что «Газпром нефть» намерена обсудить с Курдистаном участие в новых проектах в регионе. «Делегация Курдистана присутствует на ПМЭФе. Мы планируем встречу, чтобы обсудить текущие проекты компании, а также возможные новые проекты "Газпром нефти" в регионе», — сказал гендиректор компании Александр Дюков.