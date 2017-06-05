Михельсон: Мощность завода «Ямал СПГ» может превысить проектную

Мощность завода по сжижению газа «Ямал СПГ» может оказаться чуть выше благодаря погодным условиям, сообщил журналистам предправления «Новатэка» Леонид Михельсон. Как передает «Интерфакс», он рассказал, что одну линию завода компания испытала в Италии, при тестировании она показала чуть большую мощность, чем была заложена в проекте. «Температурный режим тоже сказывается на производительности. Я считаю, что мощность завода 16,5 млн т СПГ будет подтверждена, может быть, даже будет чуть-чуть больше», – сказал Михельсон.

Он также выразил уверенность, что перебоев с поставками продукции с завода не будет.

«С точки зрения доставки СПГ мы предусмотрели очень пессимистичный сценарий, сколько мы ходим напрямую на Восток, потому что основные поставки идут на АТР, сколько мы поставляем с перевалкой в Европе. Думаю, что сценарий по ходу развития проекта будет более оптимистичным», – цитирует «Интерфакс».

Михельсон сообщил, что законтрактована почти вся продукция «Ямал СПГ». «Долгосрочные контракты у нас вступают в силу в конце I – начале II квартала 2018 г., – сказал он. – Мы запускаем первую линию в этом году, незаконтрактованные объемы СПГ будут распределены между акционерами проекта и пойдут на спотовый рынок».

С французской Engie, которая закупает газ у Novatek Gas & Power из портфеля «Ямал СПГ», обсуждался вопрос «опережающих объемов сверх долгосрочного контракта», добавил Михельсон. «Они наши покупатели, подписан долгосрочный договор. Мы рассматриваем вопросы опережающих объемов сверх долгосрочного контракта, запускаем линию раньше. Какие-то объемы мы будем реализовывать через них. И вообще разговариваем о возможностях будущего выхода на рынки третьих странах», – сказал он.

Российский СПГ-проект «Ямaл CПГ» предполагает строительство завода на 16,5 млн т в год (три очереди), запуск первой планируется в конце 2017 г. Акционеры проекта – «Новатэк» (60%, недавно 9,9% продал SRF), французская Total и китайская CNPC (по 20%) – закупят у «Ямал СПГ» 2,38 млн т, 4 млн т и 3 млн т в год соответственно.