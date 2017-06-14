МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть в 2018 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует рост спроса на нефть в 2018 г. на 1,4 млн баррелей в сутки - до 99,3 млн баррелей в сутки, говорится в отчете МЭА.

В текущем году мировой спрос на нефть ожидается на уровне 97,87 млн баррелей в сутки.

В отчете также сообщается, что добыча нефти странами ОПЕК в мае выросла до рекордного с начала года уровня в 32,08 млн баррелей в сутки. По сравнению с апрелем 2017 г. добыча нефти странами ОПЕК выросла на 290 000 баррелей в сутки. Рост произошел за счет увеличения добычи в Ливии и Нигерии.

В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча нефти странами ОПЕК сократилась на 65 000 баррелей в сутки.