Китай подтвердил готовность приема 28,5 млн т нефти по Сковородино – Мохэ в 2018 году

Китайская сторона подтвердила готовность в 2018 г. принять 28,5 млн т нефти из России по отводу от трубопроводной системы Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО) – Сковородино – Мохэ, сообщил советник президента «Транснефти», пресс-секретарь Игорь Демин.

«Мы должны были с 2018 г. прокачивать по этому отводу 30 млн т в год. Согласно предварительным договоренностям с китайской стороной в 2018 г. по отводу будет прокачано в Китай 28,5 млн т нефти, еще 1,5 млн т – через порт Козьмино», – сказал он.

«Китайские партнеры говорят, что их инфраструктура для приема такого объема нефти готова», – добавил он.

При этом Демин отметил, что мощность порта Козьмино (конечная точка ВСТО) ограничена и на данный момент составляет 31,3 млн т. В настоящее время ведется увеличение мощности, которая в перспективе может достигнуть 36 млн т.

Россия поставляет по соглашению с CNPC в Китай по Сковородино – Мохэ 15 млн т нефти в год. Планировалось, что с 2018 г. дополнительные поставки по этому направлению составят 15 млн т в год. Россия расширяет участок на российской территории, Китай – на китайской.