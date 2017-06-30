В Госдуму внесен законопроект, запрещающий агрегаторам такси хранить данные за рубежом

В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы агрегаторов такси. Документ содержит определение понятия «агрегатор услуг перевозок пассажиров и багажа по заказам и легковыми такси», устанавливает особенности работы агрегаторов, прописывает их обязанности.

Автором инициативы является первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

Как отмечается в пояснительной записке, сейчас деятельность агрегаторов такси не регулируется законом. «Ввиду отсутствия законодательных требований отдельные агрегаторы передают заказы на перевозки нелегалам, работающим в теневом секторе. Ряд агрегаторов использует технические средства связи, расположенные за пределами Российской Федерации. Это делает невозможным пресечение деятельности недобросовестного агрегатора на территории России даже в том случае, если результатом такой деятельности является систематическое причинения вреда жизни граждан», – отмечает Лысаков.

Также законопроект обязывает иностранных агрегаторов вести деятельность на территории страны через российские филиалы. «Налоги от деятельности филиала иностранной компании пойдут в бюджет Российской Федерации, что немаловажно в современных условиях», – отмечается в пояснительной записке.