РФПИ и Банк развития Китая создадут фонд совместных инвестиций объемом в $10 млрд

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Банк развития Китая договорились о создании Российско-китайского фонда инвестиционного сотрудничества объемом 68 млрд юаней ($10 млрд).

Соответствующее соглашение было подписано во вторник руководителями РФПИ и Банка развития Китая в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина во время российско-китайских переговоров в Москве.

Создание Российско-китайского фонда инвестиционного сотрудничества в юанях позволит запустить упрощенный механизм осуществления прямых инвестиций с расчетами в национальных валютах, говорится в пресс-релизе РФПИ.

РФПИ будет реализовывать проект через Российско-китайский инвестиционный фонд, созданный совместно РФПИ и Китайской инвестиционной корпорацией, а Банк развития Китая - через дочернюю компанию China Development Bank Capital (CDBC).