«Трансперенси интернешнл» попросила президентский совет проверить министра Донского

«Трансперенси интернешнл – Россия» попросила Генпрокуратуру и Совет при президенте по противодействию коррупции проверить министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского на предмет неурегулированного конфликта интересов. Это сообщает сайт организации. По ее данным, жена и теща министра Татьяна и Лариса Назаревские руководят детским центром «Твоя природа». Этот центр реализует несколько проектов совместно с Минприроды; его спонсором является ПАО «Новатэк» — компания, которая получает от структур Минприроды лицензии на добычу полезных ископаемых, но и пользуется, благодаря поддержке со стороны Донского, существенными налоговыми льготами, утверждает «Трансперенси».

То, что «Новатэк» спонсирует проекты жены Донского, может повлиять на беспристрастное исполнение министром своих должностных обязанностей - контроля над компанией и выдачи ей различного рода разрешений, полагает организация. В этой ситуации «Трансперенси» видет признаки конфликта интересов, который подлежит урегулированию.