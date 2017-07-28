РБК: Хозяин «Седьмого континента» выходит из розницы

Владелец сетей «Седьмой континент» и «Наш» Александр Занадворов полностью вышел из розничного бизнеса, сообщает РБК со ссылкой на собеседника на розничном рынке. «Сделка по выходу из бизнеса будет оформлена как продажа прав аренды всех магазинов и бренда «Седьмой континент», - рассказал он. Помещения супермаркетов и гипермаркетов останутся в собственности предпринимателя.

Из 120 столичных магазинов «Седьмого континента» 50 точек формата «магазин у дома» предполагается передать X5 Retail Group под принадлежащую ей «Пятерочку», а 18 гастрономов в «знаковых местах центра Москвы» – «Азбуке вкуса». Еще 37 супермаркетов, розничные остатки товара, а также сам бренд «Седьмой континент» получит его давний партнер, холдинг «Сладкая жизнь» - дистрибутор и франчайзи Spar, Eurospar и Spar Express. Оставшиеся 15 супермаркетов сданы по отдельности под «Магнит», «Атак», «Дикси» и другие магазины. Все 14 гипермаркетов «Наш» арендует сеть «Лента».

Занадворнов и основатель «Сладкой жизни» Альберт Гусев подтвердили схему сделки.

Собеседник издания, близкий к сделке, рассказал, что все супермаркеты сданы в среднем на десять лет, а «Ленте» - на 15.

За аренду супермаркетов при ставке 9–10% Занадворов может получить 3,51–3,9 млрд руб. в год, отмечает издание. При этом его источник полагает, что при средней ставке 8% аренда может принести бизнесмену в год до 7,4 млрд руб.