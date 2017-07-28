Пассажиропоток аэропортов Москвы за полгода вырос на 18,5%

Пассажиропоток московских аэропортов («Шереметьево», «Домодедово», «Внуково») в январе — июне 2017 г. увеличился по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 18,5% до 39,7 млн человек. Соответствующие данные опубликованы на сайте Росавиации.

Объемы перевозок на международных направлениях за первые шесть месяцев 2017 г. составили 18,4 млн пассажиров, что на 26,4% больше, чем в январе — июне 2016 г. На внутренних воздушных линиях аэропорты Москвы обслужили 21,2 млн пассажиров, рост в годовом выражении составил 12,4%.

В июне 2017 г. пассажиропоток аэропортов Московского авиационного узла составил 8,4 млн пассажиров, что на 18,1% больше, чем годом ранее. При этом на международных направлениях обслужено 4,2 млн пассажиров, на внутренних — также 4,2 млн.