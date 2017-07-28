Власти Сочи: гостиницы заполнены почти на 100%

Гостиницы и дома отдыха Сочи к началу августа заполнены почти на 100%, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Коллективные средства размещения на сегодняшний день заполнены на 92-99% в зависимости от района города, а некоторые санатории - более чем на 100%. Прогноз на август сохраняется в этих же параметрах и не уступает прошлогоднему результату», - говорится в сообщении.

При этом на курортах Красной Поляны доля бронирования отелей достигает 80%. Стабильный спрос на отдых в Сочи прогнозируется и в осенние месяцы - в сентябре и октябре текущего года, что связано с большим числом планируемых массовых мероприятий, таких как «Новая волна», Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

«Разговор о падении спроса на отдых в Сочи можно назвать несостоятельным, так как первые результаты налоговых сборов говорят о повышении доходов в бюджеты города Сочи и Краснодарского края на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - отмечает пресс-служба.