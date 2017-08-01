Минэнерго назвало возможную причину аварии в электросетях Дальнего Востока

Причиной аварии в электросетях Дальнего Востока могло стать которое замыкание. Об этом рассказал директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России Евгений Грабчак.

«Причиной было короткое замыкание на линии 220 кВ. В условиях ремонтной схемы начали отключаться линии 500 кВ, станции сбрасывать нагрузку. В итоге у нас в Дальневосточном федеральном округе порядка 1,2 ГВт было обесточенных потребителей. Сразу же начались работы по восстановлению энергоснабжения, к 17:30 восстановление энергоснабжения по пяти основным магистралям закончено», - пояснил он.

Грабчак отметил, что работы по установлению точной причины инцидента продолжаются.

Как ранее стало известно, авария произошла в 14:04 мск (21:04 по местному времени) на воздушных линиях электропередачи на Дальнем Востоке. Временно прекратилась подача электричества в четырех регионах - Амурской области, Хабаровском и Приморском краях, Еврейской автономии. Также была прекращена поставка электроэнергии из России в Китай.