На Дальнем Востоке приостановили движение поездов из-за сбоя в электросетях

Движение поездов и электричек приостановлено на участке от Забайкалья до Хабаровска из-за сбоя в электросетях Дальневосточного федерального округа. Ожидаются задержки пассажирских поездов, отметили в РЖД.

«В 14:10 мск на участке Могоча Забайкальской железной дороги – Хабаровск Дальневосточной железной дороги произошло отключение внешнего энергоснабжения тяговых подстанций. Движение на участке приостановлено. Причины отключения выясняются. Ожидаются задержки пассажирских поездов. РЖД принимает все возможные меры по возобновлению движения», — говорится в сообщении компании.

Ранее Минэнерго сообщило, что в Хабаровском крае отключились пять высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) 220 кВ и 500кВ. По последним данным, мощность отключенных потребителей составляет 1150 МВт. Причины аварии выясняются, ведутся аварийно-восстановительные работы.