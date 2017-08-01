Туристический поток из Китая в Россию за полгода вырос на 300% в отдельных регионах

Увеличение туристического потока из Китая в Россию в рамках безвизового обмена в первом полугодии 2017 г. достигло 300% в отдельных регионах. Об этом рассказали в пресс-службе Ростуризма.

«В первом полугодии 2017 г. турпоток из КНР в Россию по безвизовому каналу увеличился на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в отдельных регионах число гостей из Китая выросло сразу на 300%», - отметили в ведомстве.

По данным Ростуризма, регионом-рекордсменом в процентном соотношении, где рост числа прибытий составил 300%, стала Бурятия. За 6 месяцев данный регион посетили 438 туристов из Китая, в то время как за аналогичный период 2016 г. регион принял только 142 гостя из этой страны.

В количественном отношении лидером в первом полугодии в списке направлений, популярных у китайских туристов, стала Москва. По сравнению с аналогичным периодом 2016 г. показатель увеличился на 21%.