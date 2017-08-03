Новак: приняты все меры, чтобы такие аварии, как 1 августа на Дальнем Востоке, не повторялись

Министр энергетики России Александр Новак сообщил о принятии необходимых мер, чтобы аварии, подобные той, что случилась 1 августа на Дальнем Востоке, не повторялись. «Причины происшедшей аварии будут установлены комиссией, приняты все необходимые меры для минимизации риска повторения подобных ситуаций», — сказал Новак.

По его словам, все потребители Дальнего Востока начали снова получать энергию через 2,5 ч после аварии.

Сбой в энергосистеме Дальнего Востока, который произошел 1 августа, оставил без света более 1,5 млн жителей. Причиной было короткое замыкание на линии 220 кВ. В результате аварии отключились энергоблоки на Бурейской ГЭС, Зейской ГЭС, Приморской ГРЭС, Благовещенской ТЭЦ и Нерюнгринской ГРЭС (все входят в группу «Русгидро») общей мощностью более 2 ГВт.