Новак: причиной отключения электроэнергии в Крыму 29 июля стало ДТП с грузовиком

Министр энергетики Александр Новак доложил президенту Владимиру Путину о причинах системных аварий, произошедших на Дальнем Востоке (01.08.2017) и в Краснодарском крае (28.07.2017). Об этом говорится на сайте ведомства.

1 августа из-за короткого замыкания отключилась наземная линия 220 кВ Хабаровская – Волочаевка. Был зафиксирован сбой движения поездов и прекращён экспорт электроэнергии в Китайскую народную республику. «Было прекращено энергоснабжение потребителей мощностью 1250 МВт, это более 1 млн человек, плюс промышленные потребители в Амурской области, Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях, в Южно-Якутском энергорайоне», - сказал Новак.

По его словам, последствия сбоя были ликвидированы в течение двух с половиной часов. «К 17.30 всем потребителям Дальнего Востока полностью было дано напряжение», - сказал он. Причины аварии будут установлены комиссией, созданной Ростехнадзором.

Новак также назвал причину системной аварии в Краснодарском крае 29 июля. В регионе отключение линии энергопередачи в Кубанской энергосистеме и срабатывание релейной защиты автоматики произошло в результате ДТП с участием грузовика. В течение трёх часов электроснабжение потребителей, работа энергомоста в Крым были восстановлены.