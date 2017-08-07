«Интерфакс»: «Газпром» получил символическую прибыль за полугодие и убыток во II квартале

Чистая прибыль ПАО «Газпром» по РСБУ за первое полугодие 2017 г. упала в 11 раз до 17,4 млрд руб. со 194,417 млрд руб. за аналогичный период 2016 г., свидетельствуют расчеты «Интерфакса» на основе материалов «Газпрома».

Из этих данных также следует, что во II квартале 2017 г. у «Газпрома» был убыток в 90 млрд руб., тогда как за апрель – июнь 2016 г. компания заработала символическую прибыль – 7,2 млрд руб.

По данным «Интерфакса», финансовые показатели компании мог испортить рост курса евро по отношению к российскому рублю, а также проведенная компанией переоценка основных средств, которая привела к росту амортизации, а значит, и себестоимости.

Официальная публикация квартальной отчетности ожидается через неделю. В системе «СПАРК-Интерфакс» уже опубликовано сообщение ПАО «Газпром» о стоимости чистых активов эмитента на 30 июня 2017 г. – 10,241 трлн руб. после 10,522 трлн руб. на 31 марта 2017 года, т. е. за последний квартал она сократилась на 281 млрд руб.

Величина прироста стоимости активов за квартал (для II квартала применяется поправка на 190 млрд руб. – обязательство по выплате дивидендов) точно соответствует размеру чистой прибыли (в данном случае убытка) за квартал.