«Нафтогаз» попросил суд признать банкротом украинский завод «Росатома»

Украинский «Нафтогаз» обратился в суд открыть дело о банкротстве «Энергомашспецстали», входящей в машиностроительный дивизион «Росатома» — «Атомэнергомаш», передает «РИА Новости».

Иск был подан 3 августа дочерней компанией «Нафтогаза» — «Газ Украины». Дело рассмотрит Хозяйственный суд Донецкой области. Уже назначен состав суда, но детали иска не разглашаются.

По информации «Нафтогаза», общий долг предприятий перед компанией составляет $108 млн. Из около 380 промышленных предприятий, которым «Нафтогаз» поставляет или поставлял газ, большой долг имеют 15 потребителей. Больше всех за газ должны «Одесский припортовый завод» (более 1,5 млн гривен), ОАО «Лисичанский стеклозавод "Пролетарий"» (833 млн гривен), ОАО «Алчевский металлургический комбинат» (186 млн гривен) и ПАО «Энергомашспецсталь» (174 млн гривен).