Суммарный размер предоплат «Роснефти» Венесуэле составил около $6 млрд

Суммарный размер предопат «Роснефти» Венесуэле по поставкам нефти составили на сегодняшний день около $6 млрд, заявил представитель «Роснефти» на телеконференции. Из них $5,7 млрд - это само тело предоплаты, а остальное - проценты. Но все авансы хорошо защищены, утверждает менеджмент компании. Все контракты по поставкам нефти с предоплатой должны завершиться в 2019 г. и новых предоплат не планируется, говорит представитель «Роснефти».

«Роснефть» в 2016 г. выдала венесуэльской госкомпании PDVSA четыре аванса за поставки нефти на общую сумму $1,5 млрд. А в апреле 2017 г. – еще на $1 млрд (57 млрд руб. по курсу ЦБ на дату перечисления), следует из отчета «Роснефти» за первое полугодие. За 1,5 г. авансы приблизились к $2,5 млрд.

3 августа главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что компания собирается наращивать сотрудничество в энергетическом секторе Венесуэлы (цитата по ТАСС): «Как я уже неоднократно повторял, мы никогда оттуда не уйдем и никто нас не сможет оттуда выгнать».