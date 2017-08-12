Очередь на российско-литовской границе выросла до 250 фур

Очередь на пункте пропуска Чернышевское - Кибартай российско-литовской границы за сутки выросла почти на 60 фур, сообщил сегодня представитель Калининградской таможни. «Вчера у нас было 193 машины, на сегодня - 252. Причиной называют сбой в работе электронной системы контроля на литовской стороне. Когда проблема будет решена, пока неизвестно», - пояснил представитель таможни.

По данным литовской стороны, сбой в таможенной системе контроля произошел на всей территории республики в 1.00 11 августа. По словам сотрудника Калининградской таможни, аналогичные проблемы наблюдались в течение дня 11 августа ни границе Литвы с Белоруссией, где на пункте пропуска Котловка - Лаворишкес, по информации водителей, скопилась очередь из 90 фур.

За прошедшую ночь из Калининградской области в Литву смогли попасть 54 машины, отметили в таможне. Обычно пункт пропуска обслуживает до 450 грузовиков в сутки в обоих направлениях. Перевозчикам рекомендуют учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать альтернативные пути для пересечения границы, в том числе через Польшу.

Накануне, 11 августа, в дирекции контрольно-пропускных пунктов при Министерстве транспорта и коммуникаций Литвы ТАСС сообщили, что республиканские инстанции, ответственные за пропуск автомобилей через границу с территории Калининградской области, устраняют неполадки, которые в пятницу привели к возникновению очереди с российской стороны. Заведующий отделом дирекции Сигитас Валанчюс отметил, что также в пятницу очередь из более чем 40 фур скопилась на пункте пропуска Панемуне - Советск, вероятно, из-за подобных технических проблем с российской стороны.