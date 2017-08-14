S7: сделка по «Морскому старту» закроется в начале осени

Группа компаний S7 рассчитывает скоро закрыть сделку по проекту «Морской старт», говорится в сообщении на сайте ООО «С7 Космические транспортные системы» (входит в группу компаний S7). «Космический комплекс "Морской старт" принят технической комиссией. Завершение работы по закрытию сделки планируется в начале осени 2017 г.», - говорится в сообщении.

S7 планирует до 2023 г. запускать с «Морского старта» украинские ракеты-носители (РН) «Зенит». Предполагается, что затем вместо украинских «Зенитов» на «Морском старте» будут использоваться создающиеся российские ракеты «Союз-5».

27 сентября 2016 г. был подписан контракт между S7 Group и группой Sea Launch. S7 купила у Sea Launch активы плавучего космодрома «Морской старт» – корабль Sea Launch Commander и платформу в Тихом океане Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и товарный знак Sea Launch.

Швейцарская Sea Launch была создана в 1995 г. для организации космических запусков. Изначально ее крупнейшим акционером был Boeing с долей 40%, у «Энергии» (входит в «Роскосмос») было 25%, у норвежской судостроительной компании Aker Kvaerner – 20%, у украинских ПО «Южмаш» и КБ «Южное» – 10 и 5%. В 2009 г. компания обанкротилась, запуски прекратились в 2014 г. Всего за время существования проекта было осуществлено 36 запусков, из которых 32 – успешные. После реструктуризации при банкротстве доля «Энергии» увеличилась до 95%, у Boeing осталось 3%, у норвежской Aker Solutions – 2%. На конец 2014 г. Sea Launch AG через цепочку юрлиц на 99,5% принадлежала «Энергии».

Bloomberg называл цену сделки порядка $100 млн.