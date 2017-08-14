Анонс «Ведомостей» на 15 августа 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

россияне забыли, как жили до кризиса;

поток интуристов в Россию должен сильно вырасти;

искусственный интеллект научился продавать мотоциклы Harley-Davidson.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: Syngenta не собирается продвигать ГМО в России, рассказал в интервью ее главный исполнительный директор Эрик Фирвальд

и статью на полосе «Комментарии»: чем вредно происходящее огосударствление банковской системы.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».