АТОР составила рейтинг самых дешевых туров на бархатный сезон

Ассоциация туроператоров России (АТОР) составила рейтинг из 11 направлений самых дешевых туров на бархатный сезон. Эксперты рассчитали стоимость недельных туров на двоих взрослых с авиаперелетом туда и обратно и датой вылета в пятницу 1 сентября. Все цены на пакетные туры указаны по состоянию на вечер 14 августа.

Первое место в рейтинге занял Крым. Самые дешевые пакетные пляжные туры с авиаперелетом в Крым с вылетом 1 сентября стоили 19 359 руб. Второе место занимает Сочи, в Адлер можно слетать отдохнуть за 24 498 руб. Самый дешевый пакетный тур с авиаперелетом в Анапу, которая находится на третьей позиции, стоил 25 827 руб.

Четвертое место занимает Турция, где можно отдохнуть за 28 567 руб. на двоих. Замыкает пятерку лидеров Болгария, минимальная цена на тур туда составляет 30 382 руб.

Самый дешевый пакетный пляжный тур с авиаперелетом в Грецию стоил 37 309 руб., на Кипр – 49 386 руб. Минимальная цена на пакетный пляжный тур в Испанию составила 52 975 руб., в Тунис – 56 620 руб. На десятой строчке находится Таиланд, стоимость самого бюджетного тура составляет 59 968 руб.

Замыкает список из 11 направлений Италия, куда можно съездить в отпуск вдвоем за 81 998 руб.