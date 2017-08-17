Shell продала совместное производство в Саудовской Аравии за $820 млн

Shell завершила продажу 50%-ной доли в SADAF (совместное производство по выпуску нефтехимической продукции, расположено в Саудовской Аравии) компании SABIC. Сумма сделки составила $820 млн.

О продаже было объявлено 22 января 2017 г. Последним этапом осуществления сделки стала подача отчетов в антимонопольные органы соответствующих юрисдикций и получение разрешения контролирующего органа Саудовской Аравии.

Сделка позволит SABIC оптимизировать деятельность SADAF и продолжить инвестиции в производственные мощности в рамках процесса интеграции с другими дочерними структурами SABIC. Shell получит возможность сконцентрировать деятельность по переработке и сбыту и осуществить выборочные инвестиции, поддерживающие рост ее глобального бизнеса по производству химической продукции.

Сделка не оказывает влияния на иные интересы Shell в Саудовской Аравии, отмечается в сообщении компании.