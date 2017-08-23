Россия в июле осталась крупнейшим поставщиком нефти в Китай 5-й месяц подряд

Китай увеличил импорт нефти из России в июле 2017 г. на 54,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 4,97 млн т, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Россия осталась крупнейшим поставщиком нефти в Китай по итогам пятого месяца подряд. Вместе с тем КНР сократила закупки российской нефти по сравнению с июнем, когда они составляли 5,22 млн т.

Импорт из Саудовской Аравии, которая заняла вторую позицию в списке ведущих поставщиков, снизился на 0,8% в годовом выражении и составил 3,99 млн т. С июня показатель увеличился на 3,6%.

Находящаяся на третьем месте Ангола в прошлом месяце уменьшила поставки в КНР на 17% до 3,91 млн т.

Самыми значительными темпами выросли закупки нефти в Малайзии (+889%), Азербайджане (+193,3%) и Мексике (+102,7%), хотя доля этих стран в структуре импорта Китая остается небольшой (в топ-15 поставщиков из них входит лишь Малайзия).

В целом Китай увеличил импорт нефти в июле на 11,8% в годовом выражении - до 34,74 млн т. Рекордный показатель был зафиксирован в марте текущего года, он составлял 38,95 млн т, или 9,2 млн б/с.

КНР является вторым по величине импортером нефти в мире после США.