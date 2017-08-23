СМИ: Сбербанк предложил «Транснефти» льготы за отказ от иска на 67 млрд рублей

Сбербанк предложил «Транснефти» отказаться от претензий в 67 млрд руб. по взаимным расчетам по сделке с производными инструментами и взамен предложил льготные условия по продуктами и услугам банка. Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект текста мирового соглашения. Агентства 22 августа сообщили о том, что Сбербанк предлагает «Транснефти» мировое соглашение, не раскрывая сути предложения. В январе «Транснефть» потребовала от Сбербанка вернуть 67 млрд руб., которые компания потеряла на производных финансовых инструментах из-за обвала рубля в 2014 г. «Транснефть» получила проект мирового соглашения 18 августа, отмечал представитель компании.

В иске «Транснефть» попросила признать недействительной сделку Сбербанка и «Транснефти» с производными финансовыми инструментами, в результате которой нефтетранспортная компания получила более 66 млрд руб. убытков. Сбербанк предлагает считать ее действительной, а в обмен на отказ от судебных претензий предлагает «Транснефти» кредиты «на наиболее привлекательных для компании условиях», «максимально возможную ставку по депозитам» и иные преференции, в том числе скидки на брокерские услуги, конвертацию средств с минимальной комиссией и льготную стоимость доступа к аналитическим материалам банка.

«Cтороны не имеют претензий в части проведенных расчетов», - цитирует ТАСС проект соглашения, предложенный Сбербанком. В документе отмечается, что в результате заключения соглашения «стороны не имеют друг к другу требований, связанных с выплатой неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами и процентов по денежному обязательству».

В начале июня Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку Сбербанка и «Транснефти» с производными финансовыми инструментами. Суд удовлетворил иск «Транснефти» к Сбербанку по взысканию убытков по деривативам. Позднее Сбербанк обжаловал решение суда. В среду Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил ходатайство «Транснефти», в котором компания просит отложить рассмотрение апелляции Сбербанка для изучения мирового соглашения.

Сбербанк России создал резервы для покрытия возможных потерь в связи с судебным разбирательством с «Транснефтью», сообщил 23 августа ТАСС со ссылкой на отчетность банка по МСФО. В документе уточняется, что сумма под риском по оспариваемой сделке составляет около 66 млрд руб. Из отчета следует, что всего во II квартале 2017 г. банк создал резервы на 89,1 млрд руб. против 96,5 млрд руб. за аналогичный период годом ранее.