«Русснефть» почти втрое сократила прибыль в первом полугодии

«Русснефть» в первом полугодии 2017 г. сократила прибыль по МСФО по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,9 раза до 3,2 млрд руб., говорится в отчете компании.

Выручка компании за шесть месяцев текущего года выросла на 15% до 57,7 млрд руб.

«Русснефть» объясняет снижение чистой прибыли в основном сокращением дохода от курсовых разниц - на 10,2 млрд руб. «Без учета данного фактора чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, составила 2,9 млрд руб. против убытка в 1,4 млрд руб. за шесть месяцев 2016 г.», - пишет компания.