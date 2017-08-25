В Петербурге арестован замдиректора северо-западного филиала «Ростелекома»

Санкт-Петербургский городской суд арестовал заместителя директора северо-западного филиала «Ростелекома» Тимура Свирина, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Он подозревается в незаконном получении 1 млн руб.

В филиале «Ростелекома» заявили, что Свирин покинул компанию по собственному желанию в середине июля, в настоящее время на эту должность пока никто не назначен.

Уголовное дело в отношении Свирина возбуждено 22 августа по ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). По версии следствия, топ-менеджер «Ростелекома» вымогал 1 млн руб. у коммерческой организации за пролонгацию договора.

Защита Свирина просила избрать в качестве меры пресечения домашний арест, но суд решил отправить подозреваемого под стражу. Свирина определили в «Кресты».