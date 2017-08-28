Суд продлил на три месяца домашний арест топ-менеджерам «Реновы» Ольховику и Вайнзихеру

Мосгорсуд продлил на три месяца срок домашнего ареста совладельцу группы компаний «Ренова» Евгению Ольховику и руководителю энергохолдинга «Т плюс» (входит в компанию «Ренова») Борису Вайнзихеру, обвиняемым в передаче взяток на сумму около 1 млрд руб. руководству Республики Коми.

«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок домашнего ареста в отношении Ольховика до 5 декабря, Вайнзихера - до 6 декабря», - огласил решение судья.

Изначально обвиняемые были заключены под стражу, однако в июле переведены под домашний арест.

Вместе с бывшим гендиректором «Вымпелкома» Михаилом Слободиным Ольховик и Вайнзихер являются фигурантами уголовного дела о взяточничестве в Коми в особо крупном размере. В период с 2007 по 2014 г. они были руководителями ЗАО «Комплексные энергетические системы» (КЭС, теперь «Т плюс»). По версии следствия, топ-менеджеры «Т плюса» в течение 2007–2015 гг. заплатили руководству Коми около 800 млн руб. взяток за установление завышенных тарифов на теплоэнергию. Никто из фигурантов вины не признал.

Слободин был объявлен в международный розыск и был заочно арестован. В своем блоге он писал, что энерготарифы в Коми действительно многократно завышались, но не для «Т плюса», а для компаний, курируемых бывшим вице-губернатором республики Константином Ромадановым.