«Русгидро» продаст пакет акций в «Иркутскэнерго»

Совет директоров «Русгидро» на заседании принял решение принять оферту «Тельмамской ГЭС» («дочка» «Евросибэнерго», входит в группу En+) о выкупе акций «Иркутскэнерго». «Русгидро» владеет менее 0,1% акций «Иркутскэнерго».

Ранее сообщалось, что «Тельмамская ГЭС» выставила миноритарным акционерам «Иркутскэнерго» оферту на выкуп акций по средневзвешенной рыночной цене за последние полгода - 17,42 руб. за бумагу. Миноритарные акционеры владеют примерно 9% акций «Иркутскэнерго». Всего на эти цели «Евросибэнерго» направит около 8 млрд руб.

С учетом того, что «Русгидро» владеет почти 4,3 млн акций «Иркутскэнерго», компания в результате продажи пакета по предложенной «Тельмамской ГЭС» цене получит около 74,9 млн руб. «Иркутскэнерго» - энергоугольная компания, включающая в себя тепловые и гидроэлектростанции. Установленная мощность электростанций компании - 12,9 ГВт.