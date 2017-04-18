Выручка En+ Олега Дерипаски составила почти $10 млрд в 2016 году

Компания En+ Олега Дерипаски в преддверии IPO раскрыла финансовые результаты за 2016 г. Выручка En+ составила $9,78 млрд, скорректированная EBITDA – $2,48 млрд. Данные за 2015 г. компания не приводит.

En+ – вертикально-интегрированный производитель электроэнергии и алюминия. Компания контролирует UC Rusal (48,13%, но акционерным соглашением предусмотрен контроль) и 100% крупнейшей частной гидроэнергетической компании России – «Евросибэнерго». Ее мощности более чем на 100% покрывают потребность UC Rusal в электроэнергии (на ее долю приходится около 27% себестоимости производства тонны алюминия).

Выручка энергетического бизнеса En+ в 2016 г. составила $2,48 млрд; скорректированная EBITDA энергетического бизнеса – $822 млн. Выходит, рентабельность энергобизнеса En+ – 33%. Для сравнения: рентабельность по EBITDA крупнейшей энергокомпании в России – государственной «Русгидро» в 2016 г. была 25,6%.

Электростанции En+ в 2016 г. увеличили производство электроэнергии на 8% до 56,7 млрд кВт ч (в Сибири – 56,3 млрд кВт ч), что объясняется восстановлением уровня водности в бассейне Байкала и увеличением притока воды в водохранилища. Тепловые станции сократили производство электроэнергии на 2% до 12,78 млрд кВт ч, тепловой энергии – на 4%, до 27,35 Гкал. UC Rusal увеличила производство алюминия на 1,1% до 3,69 млн т.

Результаты En+ отражают наметившиеся во втором полугодии 2016 г. позитивные тренды, связанные с ростом цен на алюминий и ростом спроса на электроэнергию в Сибири, приводятся в сообщении En+ слова гендиректора компании Максима Сокова. «Мы видим, что эти тенденции продолжаются в 2017 г.», – подчеркивает Соков.

Результаты En+ поддержала ускоренная либерализация рынка мощности ГЭС во второй ценовой зоне оптового рынка электроэнергии, а также увеличение производства электроэнергии. «Завершение консолидации наших основных гидроэнергетических активов позволит превратить En+ в полноценную операционную компанию, что повысит ее эффективность», – добавляет Соков.

Сейчас у «Евросибэнерго» в «Иркутскэнерго» – 90,49%, в Красноярской ГЭС – 95,7%. En+ вскоре собирается предложить инвесторам на Лондонской бирже около 20% своих акций за $2 млрд, рассказывали источники «Ведомостей», близкие к участникам встреч с топ-менеджерами компании. Один из собеседников также говорил, что возможно размещение в Москве.