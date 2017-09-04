Центробанк Китая запретил проводить ICO

В Китае компаниям запретили проводить ICO (Initial Coin Offering) – первичное размещение криптовалют. Народный банк Китая признал размещение токенов незаконным и потребовал остановить все проводимые операции ICO, передает Bloomberg.

Регулятор подчеркнул, что токены не могут использоваться в качестве валюты, т. к. они не являются платежными инструментами и у них нет юридического статуса денег.

Также Центробанк Китая запретил банкам предоставлять услуги по размещению ICO, закрыты будут и платформы, оказывающие подобные услуги. Регулятор также заявил, что все собранные деньги в рамках размещения должны быть возвращены инвесторам, однако он не уточнил, как именно это должно быть сделано.