В Минэнерго рассказали об условиях покупки турбин Siemens для Крыма

Турбины производства немецкой Siemens были поставлены в Крым на законных основаниях, передает ТАСС со ссылкой на заявление замминистра энергетики России Андрея Черезова.

По его словам, сделка совершалась в рамках российского законодательства. «Все разговоры, которые ведет Siemens, это разговоры для бедных. Даже в рамках законодательства эти турбины, которые были куплены на вторичном рынке и модернизированы, уже де-факто не являются собственностью Siemens», - сказал Черезов, заявив, что никому «мы ничего доказывать не собираемся».

«Дальнейшие действия нами уже определены, и мы понимаем, что мы будем делать. Турбины будут запущены, другого не может быть», - добавил он.

ЕС 4 августа расширил санкционный список против России. Причиной расширения стала поставка российской стороной турбин Siemens в Крым.