«Сатурн» обещает испытать турбину для замены агрегатов Siemens в 2018 году

Рыбинское ПАО «ОДК-Сатурн» планирует к маю 2018 г. завершить испытания газотурбинного агрегата мощностью более 110 МВт, сообщил заместитель генерального директора - управляющий директор компании Виктор Поляков. Сейчас энергетические турбины большой мощности закупаются за рубежом, главным образом у концернов Siemens и General Electric,

«Модернизированный двигатель заканчивает инженерное испытание на Ивановской ГРЭС и с индексом ГТД-110М пройдет длительное испытание с окончанием, наверное, до мая 2018 г. Это первая (в России) машина большой энергетики на замену двигателям, которые нам поставлял Siemens и General», - сказал Поляков. Он убежден, что агрегат такой мощности будет востребован в России.

Siemens решил ограничить работу с госкомпаниями в России после скандала вокруг поставки в Крым модернизированных в России газовых турбин Siemens. Кроме того, в ответ на ситуацию вокруг турбин EC ввел новые санкции. Компании, попавшие под санкции, были сторонами соглашений: это компания – покупатель турбин и ответственная за транспортировку (ОАО «Технопромэкспорт»), владелец турбин (ООО «Технопромэкспорт») и компания, специализирующаяся на системах управления и контроля в электростанциях (ЗАО «Интеравтоматика», СП «Технопромэкспорта» и Siemens).