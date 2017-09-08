Суд снова отказал Siemens в запрете на монтаж турбин в Крыму

Арбитражный суд Москвы повторно отказал Siemens в наложении ареста на турбины, которые были ранее поставлены в Крым. Об этом говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

От истца поступило повторное заявление о принятии обеспечительных мер, в котором он потребовал наложить арест на четыре турбины, в связи с тем что «Технопромэкспорт» проводит их монтаж.

В Siemens при этом считают, что турбины являются сложным промышленным энергетическим оборудованием. Их демонтаж «повлечет значительные временные и финансовые затраты», а «возврат будет затруднителен либо невозможен». Помимо этого монтаж спорных комплектов турбин и их последующая эксплуатация ответчиком приведет к существенному снижению стоимости - «оборудование подвергнется износу и будет считаться бывшим в употреблении». «Это обстоятельство повлечет за собой причинение значительного ущерба истцу», - считают в Siemens.