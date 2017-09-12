«Новатэк» поучаствует в тендере на шельфовый блок Ливана

«Новатэк» планирует принять участие в тендере на шельфовый блок, частично расположенный в акватории, в отношении которой существует спор о разграничении морских пространств между Ливаном и Израилем, говорится в материалах к встрече глав правительств России и Ливана, которая проходит во вторник в Горках.

«Прорабатываются модальности участия в проекте», - говорится в документах.

Кроме того, согласно материалам, «Лукойл» в настоящий момент проходит повторную квалификацию для участия в ранее замороженном тендере на разработку морских геологоразведочных блоков, о возобновлении которого было объявлено в январе 2017 г.