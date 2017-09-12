Греф назвал беспрецедентным мошенничеством кейс хорватского Agrokor

Сбербанк России готов к длительной судебной тяжбе с хорватским агрохолдингом Agrokor, поскольку долг заемщика полностью зарезервирован, сообщил сегодня президент Сбербанка Герман Греф. «Я думаю, мы своего добьемся. Кейс беспрецедентный, у нас такого fraud, такого мошенничества не было еще, когда руководство компании скрывает половину», - сказал Греф.

Он сказал, что банк не рассматривает возможность дополнительного финансирования Agrokor при реструктуризации.

В июле агентство Bloomberg сообщило, что Сбербанк все еще обсуждает участие в финансировании Agrokor. По этим данным, госбанк был готов предоставить 110 млн из 530 млн евро кредита, которому могут присвоить статус старшего долга. Сбербанку Agrokor должен около 1,1 млрд евро, ВТБ – около 300 млн евро.